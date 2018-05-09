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Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

Hasan YILDIRIM İSTANBUL,(DHA) UYUŞTURUCUYLA mücadele kapsamında Sarıyer'de emniyet ve belediyenin düzenlediği ortak operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

09 Mayıs 2018 13:35

Hasan YILDIRIM İSTANBUL,(DHA)
UYUŞTURUCUYLA mücadele kapsamında Sarıyer\'de emniyet ve belediyenin düzenlediği ortak operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuların satıldığı belirlenen bazı metruk binalar da yıkılacak. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında daha önce uyuşturucu satıldığı ve saklandığını belirlenen 15 adrese operasyon düzenledi. Çayırbaşı Mahallesi\'nde düzenlenen operasyona çevik kuvvetin yanı sıra özel harekat polisleri ve İstanbul  Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de destek verdi. 

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDELER BULUNDU
Çayırbaşı Çeşme Sokak\'ta yoğunlaşan operasyonda, evlerin içinde küçük paketler haline getirilmiş çok sayıda uyuşturucu bulundu.  Arama yapılan bir  binanın köşesine sıkıştırılmış poşetin içinden de satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Büyükşehir Zabıta ekipleri de kaçak olduğu belirlenen 9 binayı boşaltıyor. Binaların yıkılacağı öğrenildi. 
 
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