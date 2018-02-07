Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER\'de polis uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 4 noktada düzenlenen operasyonda önceden belirlenen adresler arandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Çayırbaşı Mahallesi\'nde 4 farklı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı aramalarda önceden belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen metruk binalarda hassas burunlu polis köpeği arama yaptı.
(FOTOĞRAF)