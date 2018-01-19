Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer\'de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Daha önceden tespit edilen Çayırbaşı ve Kocabaş mahallelerindeki 20 adrese Sabah saat 06:00 sıralarında eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona çok sayıda zırhlı araç ve ekip katılırken polis helikopteri de havadan destek oldu.



ELLER TETİKTE BEKLEDİLER

Narkotik ekipleri girilen adreslerde gözaltı işlemlerini yaparken Özel Harekat polisleri de çevre güvenliğini sağladı. Polislerin çevre güvenliği sırasında ellerinin tetikte olduğu görüldü. Polis, bazı kapıları kırarak içeri girerken, isimleri daha önceden belirlenen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.



(FOTOĞRAFLI)