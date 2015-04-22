İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu yaptı. Yaklaşık 400 polisin katıldığı operasyona, polis helikopterleri de havadan destek verdi.

Fatih Sultan Mehmet, Reşitpaşa ve Armutlu mahallelerinin de aralarında bulunduğu çeşitli mahallelerde önceden belirlenen 23 adreste arama yapılan operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş 900 adet bonzai, 216 adet esrar, 103 adet extacsy, 10 adet taş kokain, 9 adet toz kokain, 36 gram eroin, 3 adet hassas terazi, 2 tüp kimyasal sprey, 4 tabanca, 34 adet mermi, 4 pompalı tüfek ve 8 fişek ele geçirildiği açıklandı.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden ikisi hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.