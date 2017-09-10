Sarıyer'de terör operasyonu



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik Sarıyer\'de 3 adrese dün helikopter destekli operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.Ö. ve B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.





BİR EVDE 20 METRELİK TÜNEL BULUNDU



TEM ekipleri adreslerde yaptıkları aramalarda bir evde gizli bir tünel buldu. Polis ekipleri yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünelde yaptıkları incelemede tünelin diğer ucunun ormanlık alana açıldığını belirledi. Polis tünelin şüpheli şahısların kaçmak için kullandığı üzerinde dururken, ekipler iş makineleriyle beton dökerek tünelin kullanımını engelledi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri ise halen devam ediyor.

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