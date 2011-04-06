-SARIYER'DE TARİHİ YALIDA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Sarıyer'deki tarihi Ratip Efendi Yalısı'nda çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Yeniköy Köybaşı Caddesi 179 numarada bulunan ve Şerif Mardin'in eski eşi Suna Mardin'e ait olduğu öğrenilen üç katlı tarihi Ratip Efendi Yalısı'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatıya sıçrarken, mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İstinye itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Şömineden çıktığı belirtilen yangın, yalının ikinci ve üçüncü katlarında maddi hasara yol açtı. Yalının, yabancı bir şirketin yöneticisi tarafından kiralandığı öğrenildi.