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Sarıyer'de sıcak dakikalar... Silahlar çekildi, şüpheli kişi vurularak yakalandı (2)

 Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de hareketli dakikalar yaşandı

17 Kasım 2017 13:37

 Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) SARIYER\'de hareketli dakikalar yaşandı.  Ataşehir\'den çalınan ekmek kamyoneti, sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerinde geçerken Plaka Tanıma Sistemi (PTS)\'ne takıldı. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kamyonet Baltalimanı sahilinde tespit edildi.  

Polis, araçtaki şüpheliye \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak şüpheli kişi, polise ateş açarak kaçmaya başladı. Polis de şüpheliye ateşle karşılık verdi. Bacağından vurulan şüpheli kaçmaya devam etti. Şüphelinin kamyoneti bir ara sokakta bırakıp kaçtığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Özel harekat polisi de operasyona dahil oldu. Polis çevrede didik didik arama yaptı. Şüphelinin bir apartmanın bahçesinde tespit edilmesi üzerine polisler buraya doğru koştu.  Bahçede saklanan yaralı şüpheli yakalandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.K. adlı şüphelinin hırsızlık ve uyuşturucudan kaydı bulunduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

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