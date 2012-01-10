T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sarıyer'de patlama İSTANBUL (A.A)

10 Ocak 2012 22:20

-Sarıyer'de patlama İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Sarıyer'de bir kafeye doğalgaz borusu döşenmesi sırasında iş makinesinin sebep olduğu patlama çevrede hasara yol açtı.  Piyasa Caddesindeki bir kafeye doğalgaz ulaştırmak için çalışan belediyenin taşeron firmasına ait iş makinesi, kazı esnasında ana doğalgaz borusunu delince patlama meydana geldi.  Çevredeki bazı evlerin ve otomobillerin camları kırılırken, doğalgaz sızıntısı da oluştu.  İhbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı keserken, polis de caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ihmali olanlar hakkında yasal işlem yapılacağı öğrenildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24