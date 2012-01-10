-Sarıyer'de patlama İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Sarıyer'de bir kafeye doğalgaz borusu döşenmesi sırasında iş makinesinin sebep olduğu patlama çevrede hasara yol açtı. Piyasa Caddesindeki bir kafeye doğalgaz ulaştırmak için çalışan belediyenin taşeron firmasına ait iş makinesi, kazı esnasında ana doğalgaz borusunu delince patlama meydana geldi. Çevredeki bazı evlerin ve otomobillerin camları kırılırken, doğalgaz sızıntısı da oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı keserken, polis de caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ihmali olanlar hakkında yasal işlem yapılacağı öğrenildi.