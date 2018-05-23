Sarıyer'de nitelikli okul protestosu

İstanbul Sarıyer’deki başarı sıralaması yüksek Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi'nin nitelikli okullar listesine alınmaması vekilliler tarafından Sarıyer İlçe Milli Eğitim binası önüne protesto edildi. Veliler, Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi’nin Sarıyer'in en başarılı lisesi olduğunu belirterek öğrenim görebilmek için büyük emek harcayan öğrencilerin mağdur edildiğini söyledi.

Sarıyergazetesi'nde yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG sınavlarının kaldırılmasından sonra yerine konulan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ile öğrenci alacak “nitelikli okullar”ın listesinde yer almayan Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi velileri, Baltalimanı’ndaki Sarıyer İlçe Milli Eğitim binası önüne gelerek burada bir basın açıklaması yaptı.

Yetkilileri konuyla ilgili çözüme yönelik çalışma yapmaya çağıran ve seslerini duyurmaya çalışan velilerin basın açıklaması ise şöyle:

“10 Nisan 2018 tarihinde Bakanlığınızca ilan edilen “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Listesi” kapsamında okulumuz Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi’ne yer verilmemiştir. İnceleme yapıldığında, İstanbul’un neredeyse tüm ilçelerinde daha önce kullanılan puanlama sisteminde ilk 3 sırada yer alan okulların söz konusu listeye dahil edildiği görülmektedir. Ancak gerek yerleştirmeye esas taban puanı (Taban puan: 477), gerekse eğitim/öğretim kalitesi açısından Sarıyer ilçesi dahilinde ilk sırada olan Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi bu listeye alınmamıştır. Bu durum, Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi’nde öğrenim görebilmek için büyük emek harcayan öğrenciler, onların hedeflerine ulaşabilmesi için her türlü desteği veren biz veliler ve ayrıca okulumuz için büyük bir mağduriyet oluşturmaktadır. Sarıyer ilçesinde 1. sırada yer almasının yanı sıra, elde ettiği başarılarla İstanbul’un en seçkin eğitim/öğretim kurumları arasında önemli bir yere sahip olan okulumuzun hak ettiği şekilde “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Listesi” kapsamına alınarak öğrencilerin, velilerin ve okulumuzun bu mağduriyetinin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Rotary 100. Yıl A.L Velileri.”