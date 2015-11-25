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Sarıyer'de kuru yük gemisi karaya oturdu; faciadan son anda dönüldü

'Crown Emma' isimli gemi İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Kireçburnu'nda kıyıya oturdu

25 Kasım 2015 11:08

Sarıyer Kireçburnu'nda, Panama bandıralı 'Crown Emma' isimli kuru yük gemisi kıyıya 5 metre kala karaya oturdu. Geminin, karaya oturduğu yerin yakınında bulunan akaryakıt istasyonuna sadece metreler kala durması olası bir facianın önüne geçti. Olayda, yaralanan olmadığı bildirildi.

Sabah’ta yer alan habere göre; İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan 'Crown Emma' isimli kuru yük gemisi, Kireçburnu'nda kıyıya oturdu. Kıyıya 5 metre mesafede bulunan gemi 2 saatlik çalışma ile arızası giderildikten sonra yoluna devam ederken, geminin kıyıdaki akaryakıt istasyonuna çarpmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan İspanya'nın Algeciras Limanı'na giden Barbados bayraklı 'Crown Emma' isimli kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Dümeni kilitlendiği öne sürülen gemi, saat 21.30 sıralarında rotasından çıkıp, Kireçburnu kıyısına doğru ilerlemeye başladı. Kıyıda bulunan bir yata hafif şekilde çarpan gemi, Kireçburnu'nda sahile oturdu.

 

Facianın eşiğinden dönüldü

 

Geminin karaya oturduğu yerde, bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu görüldü. 152 metre boyunda ve 10.519 Grostonluk geminin akaryakıt istasyonuna sadece metreler kala durması olası bir facianın önüne geçti. Olayda, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Sahile oturan gemi, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından arızası giderilerek yeniden denize açıldı. Sahilden ayrılan gemi İstanbul Boğazı açıklarına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

 

Kıyı emniyetinden açıklama

 

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklama ise şöyle:

“’CROWN EMMA’ isimli, 10.519 GT'luk, 152 m. boyundaki kuru yük gemisi saat 21.40'da Kireçburnu'nda sahile oturmuştur. Kuzey-Güney yönlü seyri esnasında, Umuryeri çakarlarını geçtikten sonra Büyükdere istikametine dönen gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerinin bütün çağrılarına ve uyarılarına cevap vermeyerek gemi trafik ayrım düzeni dışına çıkmış ve sahile iskele tarafından oturmuştur. KURTARMA-3 ve KURTARMA-10 Römorkörleri ile Kıyıemniyeti-8 hızlı tahlisiye botu derhal olay yerine sevk edilmiştir.”

 

 

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