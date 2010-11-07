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SARIYER'DE KUMAR OPERASYONU  İSTANBUL (A.A)

07 Kasım 2010 11:56

-SARIYER'DE KUMAR OPERASYONU  İSTANBUL (A.A) - 07.11.2010 - Sarıyer'de kumar oynadığı ve oynattığı öne sürülen 21 kişi gözaltına alındı. Tarabya'da bir villada kumar oynandığı ihbarını alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, önce müşteri gibi davranarak girdikleri yere ardından takviye ekiplerle operasyon düzenledi. Kumar oynadığı ve oynattığı iddiasıyla 4'ü kadın 21 kişi gözaltına alındı. Villada, rulet masası, 3 bin oyun pulu ile 10 deste iskambil kağıdı ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen 21 kişi hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı bildirildi.

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