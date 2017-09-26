SARIYER'DE KORKUNÇ ÖLÜM

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de kombi tamiri için bir eve gelen tamirci, pencereden asansör boşluğundaki kombiye baktığı sırada apartmanın girişinden çağrılan asansörün kabini ile duvar arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan tamirci hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıyer Yeni Mahalle Caddesi 58 numarada saat 09.30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, kombi tamiri için eve gelen tamirci Refai Yaşın (40) kombiyi kontrol etmek istedi. Kombi asansör boşluğunda olduğu için birinci kattan pencereyi açan tamirci kombiyle ilgilenirken, giriş kattan asansör çağrıldı. Asansörün hareket etmesi üzerine pencereden sarkan tamirci, kabin ile duvar arasında sıkıştı. Durumu fark edenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye , sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

İTFAİYE İKİ SAATTE KURTARDI

Kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer ve Seyrantepe itfaiye ekipleri talihsiz adamı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası tamirci sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemelerinin ardından Refai Yaşın\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz tamircinin sırt çantası ve tesisat çantası arkadaşları tarafından araca koyuldu.

Görüntü Dökümü:

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Asansör ile duvar arasına sıkışan tamirci

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

İtfaiye ekipleri

Cenaze aracı

Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerine gelmesi

Cenazenin evden çıkışı

Cenaze aracına konulması

Refai Yaşın\'ın fotoğrafı

Genel ve detaylar



