Sarıyer'de karakola el yapımı bomba atıldı

Sarıyer, Armutlu'daki Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi'ne el yapımı bomba ile saldırıda bulunuldu. Polis merkezinde ölen yada yaralanan olmazken saldırıyı gerçekleştirip kaçtığı iddia edilen bir şüpheli polisler tarafından sırtından vuruldu. Şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Sarıyer'de Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi'ne saat 23.15 sıralarında el yapımı patlayıcı atıldı. Polis olayın ardından silahla karşılık verdi. Olayın ardından polis merkezinde ölen yada yaralanan olmazken polis kaçan saldırgan veya saldırganları peşine düştü. Polis Merkezi'nin yakınında Şehit Hasan Uzun Sokak'ta saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen saldırgan sırtından vuruldu. Okmeydanı Eğitim ve Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken olay yerinde ve hastanede polis geniş güvenlik önlemi aldı.