T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sarıyer'de karakola el yapımı bomba atıldı

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi sırtından vuruldu

21 Şubat 2016 09:18

Sarıyer, Armutlu'daki Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi'ne el yapımı bomba ile saldırıda bulunuldu. Polis merkezinde ölen yada yaralanan olmazken saldırıyı gerçekleştirip kaçtığı iddia edilen bir şüpheli polisler tarafından sırtından vuruldu. Şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre,  Sarıyer'de Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi'ne saat 23.15 sıralarında el yapımı patlayıcı atıldı. Polis olayın ardından silahla karşılık verdi. Olayın ardından polis merkezinde ölen yada yaralanan olmazken polis kaçan saldırgan veya saldırganları peşine düştü. Polis Merkezi'nin yakınında Şehit Hasan Uzun Sokak'ta saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen saldırgan sırtından vuruldu. Okmeydanı Eğitim ve Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken olay yerinde ve hastanede polis geniş güvenlik önlemi aldı.

ETİKETLER

sarıyeristanbulsaldırıpolis merkeziok meydanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24