Sarıyer'de iş adamı infazında 'derin' şüphe

Sarıyer’de öldürülen TV kanalları sahibi İranlı Saeed Karimian ve ortağı Muhammet El Almutairi’nin İran Halkın Mücahitleri örgütünün tarafından öldürüldüğü iddia edildi. İran’ın şirkete bir kadın ajan yerleştirdiği, örgütün rahatsız olduğu belirtiliyor.

Vatan'da yer alan habere göre, İstanbul Sarıyer Maslak’ta önceki gece 20.30 sularında meydana gelen olayda Gem TV sahiplerinden İngiliz vatandaşı İran asıllı işadamı Saeed Karimian ile Kuveytli ortağı Muhammet El Almutairi ‘nin içinde olduğu otomobilin yolunu kesen iki kişi işadamlarının üzerine kurşun yağdırdı, ikisi de hayatını kaybetti. Bazı görgü tanıkları saldırganların çarşaf giymiş iki erkeğin ateş açtığı bilgisini verdi. Saldırganların çalıntı lüks bir cip kullandıklarını belirleyen polis, aracı kundaklanmış olarak Kemerburgaz’da yol kenarında bulundu. Saldırganların işadamlarını takip ettiklerini belirleyen polis Karimian ve Almutahiri’in öğle saatlerinde buluştukları bir işyeri ve çevresinde kamera çalışması yapıyor.

Türk dizilerini de satıyordu

Polis Türkiye’de geniş izleyici kitlesine ulaşan dizilerin orta doğudaki yayın haklarını elinde bulunduran Gem TV’nin sahiplerinin cinayetinde Saeed Karimian’ın yıllardır birlikte hareket ettiği ancak son zamanlarda bağlantılarının zayıfladığı İran Mücahitleri isimli örgüt tarafından işlenmiş olabileceği üzerinde duruyor. Ölenlerin aileleri ise İran rejimini suçluyor.

Babası da öldürülmüştü

Polis, Saeed Karimian’ın babasının İran rejimi karşıtı hareket eden bir muhalif olduğunu ve 30 yıl önce bir operasyonda öldürürüldüğü bilgisine ulaştı. Oğlu Saeed Karimian’a ise babasının bağlantısı olduğu İran Mücahitleri sahip çıktı. Eğitimini üstlenen örgüt daha sonra Saeed’i üniversite eğitimi için yurtdışına çıkarttı. Karimian, İsviçre’de iki yıl okuduktan sonra Amerika’daki ağabeyi Hamid Karimian’ın yanına gitti. Saeed Karimian burada rejim aleyhine yayın yapan bir radyo kurdu. Bir süre sonra da merkezi İngiltere’de bulunan GEM TV yayın grubunu kurdu. Bu yayın grubu bünyesinde 40’tan fazla TV kanalı yer aldı. Bu kanalların tamamı İran’a yayın yaparken bu yayın grubu sayesinde İran Mücahitleri Saeed Karimian’dan maddi yardım almaya başladı.

Kadın ajan yerleştirdiler

İş adamının son zamanlarda birlikte hareket ettiği İran Mücahitleri ile arasının açık olduğu bilgilerine ulaştı. İddialara göre ise İran, şirketin içine bir kadın ajan sızdırdı. Yönetici kadrosuna kadar yükselen kadın ajanın bazı görüntüleri de elde ettiği ileri sürüldü. İşine son verilen kadın ajanın elde ettiği verileri rejime aktarması nedeniyle de Gem TV’nin birçok kanalının kapanma noktasına geldiği öğrenildi. İran Mücahitlerinin ise milyon dolarlık şirketin kapanma noktasına gelmesinden Saeed Karimian’ı sorumlu tuttuğu ve infaz ettiği ileri sürüldü.

İşte suikast şüphelisi halkın mücahitleri

Halkın Mücahitleri örgütünün üyeleri İran’da 1979’daki İslam devriminden bu yana sürgünde yaşıyor. Genel başkanları Meryam Rajavi. ABD Halkın Mücahitleri Örgütü’nü 1997’de terör örgütleri listesine koymuş ancak 2012’de şiddeti terk ettikleri gerekçesiyle bu listeden çıkarmıştı. Avrupa Birliği de 2009’da örgütü terör listesinden çıkardı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, kampta kalan diğer üyelerin Irak dışında güvenli bir yere taşınması için BM’ye yardım edeceklerini söyledi. İslam Devrimi karşıtı olan ve “İran’ın dini liderlerinden kurtulmasını” hedefleyen Halkın Mücahitleri örgütü 1980’lerdeki İran-Irak savaşında Saddam Hüseyin’in yanında yer almıştı. ABD 2003’te Irak’ı işgal ettiğinde, işgal karşıtı bir tutum aldı. Örgüt üyeleri 2012’de Camp Liberty’e yerleştirildi.

Milyon dolarlık işler yarım kaldı

Polis ekipleri şirketin içine düştüğü sorunlar nedeniyle Türkiye piyasasında da birçok projesinin durduğunu belirledi. 2016 yılında Türkiye dizi sektöründe yatırımlar yapan Gem TV’nin İstanbul ve Antalya’da çekim platoları yaptığı öğrenildi. Şirketin anlaşma yaptığı bazı dizileri yarım bıraktığı milyon liralık anlaşmaları feshettiği belirlendi. Şirketin yarım kalan işler nedeniyle para ödemesi yapmadığı ileri sürüldü. Polis iş adamlarının şirketin Türkiye’deki faaliyetlerinde alacak verecek meselesi yüzünden de öldürülmüş olabilme ihtimalini de değerlendiriyor.