T24 LogoT24 Logo
Gündem

SARIYER'DE HELİKOPTER DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 04:00  sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde önceden tespiti yapılan adreslere özel harekat polisleri eşliğinde operasyon düzenledi

08 Eylül 2017 08:12

Haber-Kamera: Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 04:00  sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde önceden tespiti yapılan adreslere özel harekat polisleri eşliğinde operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerin bulunduğu sokağın girişleri Akrep diye tabir edilen  polis araçlarıyla  kapatıldığı görüldü. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Söz konusu adreslerde aralamalar  yapılırken bazı şüphelilerin ise gözaltına alındığı öğrenildi. 

Görüntü dökümü:
--------------
-Operasyona gidilmesi
-Operasyon yapılan sokakta alınan güvenlik önlemleri
-Polis helikopteri
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ozan URAL Ali Kerem BENGİDHA İstanbul Terörle MücadeleMüdürlüğüFatih Sultan Mehmet MahallesiOperasyonAkrepPolisSöz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24