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SARIYER'DE HALK OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 YARALI-2

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Sarıyer'de halk otobüsü devrildi

25 Ağustos 2018 13:32

 

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Sarıyer\'de halk otobüsü devrildi. Kazada otobüs şoförü yaralandı. 
Kaza saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi Karayemiş Sokak\'ta meydana geldi. Maslak istikametine seyir halinde olan Otobüs A.Ş\'ye bağlı halk otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkan otobüs 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. 

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Otobüsten görüntü
-Röportaj
-Çevrede toplananlar
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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