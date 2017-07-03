Sarıyer'de denize giren bir kişi boğularak öldü

İstanbul Sarıyer'de serinlemek için denize giren 28 yaşındaki Uğur Cin, boğularak hayatını kaybetti.

Cnntürk'te yer alan habere göreKısırkaya köyündeki halka açık kumsalda denize giren Uğur Cin, bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken görüldü. Cin, çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesine kaldırılan Cin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cin'in ailesi ve yakınları da olayı öğrenir öğrenmez hastaneye geldi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülecek.