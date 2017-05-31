Sarıyer’de cinayet; ağabey, kardeşini öldürdü

İstanbul Sarıyer'de bir çiftlikte ağabey ile kardeş arasındaki kavga cinayetle son buldu. Pompalı tüfekle ağır yaralanan Lokman O. hayatını kaybetti. Bıçakla yaralanan ağabey V.O. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Sarıyer Kocataş Yolu üzerinde bulunan bir çiftlikte saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Lokman O. ile ağabeyi V.O arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çiftlikte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerinin üzerine bıçak ve pompalı tüfek ile saldırdı.

V.O olayda bıçakla yaralanırken kardeşi Lokman O. pompalı tüfek ile yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Lokman O. ambulansla Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lokman O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bıçakla yaralanan ağabey V.O polis tarafından tedavisi yaptırıldıktan sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA