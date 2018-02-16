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SARIYER'DE BİR BİNANIN ÇÖKEN KISMI AHIRIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

  * GÖÇÜK ALTINDA KALAN BİR İNEĞİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Sarıyer'de bir binanın giriş katının ön cephesi ahırın üzerine devrildi

16 Şubat 2018 13:57

 

* GÖÇÜK ALTINDA KALAN BİR İNEĞİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
Sarıyer\'de bir binanın giriş katının ön cephesi ahırın üzerine devrildi. Göçük altında kalan bir ineği kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mücevher Sokak\'ta 3 katlı binanın giriş katının ön cephesi ahırın üzerine devrildi.  Devrilme sonucu ahırın çatısı da çöktü. Göçük altında kalan bir ineği kurtarmak için itfaiye ekipleri ve iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. 

Görüntü Dökümü:
-Kurtarma çalışmaları
-Çöken kısımlar
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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