SARIYER'DE ANA İSALE BORUSU PATLADI, YOLDA GÖÇÜK OLUŞTU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İstanbul, DHA
Sarıyer Rumeli Hisarı önündeki yolda ana isale borusunda meydana gelen patlama nedeniyle yolda göçük oluştu. Belediye ekipleri onarma çalışması başlattı.
Sarıyer Rumeli Hasarı önü Yahya Kemal Caddesi\'nde yolun altından geçen ana isale borusunda patlama meydana geldi. Patlayan boru nedeniyle yolda göçük oluştu. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler göçüğün meydana geldiği alana dubalar koyarak önlem aldı. Göçmenin olduğu alanda araç trafiği tek şeritten sağlanıyor. Belediye ekiplerinin yol onarım çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yoldan görüntü
-Yoldaki göçük
-Belediye ekiplerinden görüntü
-Yoldaki uyarı işaretleri ve dubalar
-Belediye ekiplerinin çalışmaları
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar