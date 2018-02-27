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SARIYER VE ŞİŞLİ'DEKİ TRAFİK KAZALARINDA 2 KİŞİ YARALANDI

  Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Sarıyer ve Şişli’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı

27 Şubat 2018 14:24


 
Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
Sarıyer ve Şişli’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
İlk kaza  Şişli\'de  D-100 Karayolu Çağlayan yol ayrımında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ömer Can Mumay yönetimindeki 34 LN5912 plakalı otomobil Çağlayan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, sürücü Mumay yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİNCİ KAZA SARIYER’DE
İkinci kaza ise Sarıyer\'de Yeniköy, Köybaşı Caddesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Nazife Kılıç yönetimindeki 34 EL 5769 otomobil, Beşiktaş istikametine ilerlerken kayganlaşan yolda virajı alamayarak karşı yönden gelen Beşiktaş-Tarabya seferini yapan Sercan Akgül yönetimindeki 34 M 4973 plakalı minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Kılıç, araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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ŞİŞLİ
-Kaza yerinden görüntü
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Çarpmanın etkisiyle devrilen direkten görüntü
-Sürücünün hastaneye kaldırılması
-Genel ve detaylar

SARIYER
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Polislerden görüntü
-Yaralı kadının hastaneye getirilişi
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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