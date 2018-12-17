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Sarıyer sahilinde ölü yunus bulundu

"Sonra polisler geldiler, baktılar birşey yapmadılar daha sonra da gittiler"

17 Aralık 2018 12:25

Sahil kenarında dün akşam balık tutanlar denizde ters dönmüş yunusu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi ters dönmüş yunusu denizden  sahile çıkardı. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yunusun öldüğü anlaşıldı.

Sahilde balık tutan ve yürüyüş yapanların bazıları yunusun fotoğraflarını çekti, bazıları DA yaklaşarak elleriyle dokundu. Göz kısımlarında kan bulunan yunus, daha sonra  çevredekiler tarafından tekrar denize atıldı.

“Gözünden yaralanmış"

Tarabya sahilinde balık tuttuğunu söyleyen Zeki Gökay, “Kıyıya çıkmış hayvan, gözünden yaralanmış. Ama ne yarası olduğu belli değil. Ben burada balık tutuyordum. Yunus kıyıya doğru geldi. Sahil güvenlik geldi kıyıya çıkardı” dedi.

"Çok üzüldüm..."

Sahilde yürüyüş yapan Kıymet Ada ise “Ben  de olduğunu anlamadım, sordum, yunus balığı kıyıya vurmuş onu da sahile çıkarmışlar. Sonra polisler geldiler, baktılar birşey yapmadılar daha sonra da gittiler. Boğazdan yunusların çok geçtiğini görüyorum ama buna ilk defa rastlıyorum. Çok üzüldüm yunuslar çok değerli hayvanlar” dedi. (DHA)

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