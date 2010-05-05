Sarıyer müftüsü tutuklandı

T24- Sarıyer Müftülüğü bünyesindeki vakıftan usulsüz harcama yapıldığı ve zimmete para geçirildiği iddialarına ilişkin çalışma başlatan polis, vakfın muhasebecisi, çalışanları ve bir emekli imamın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.



Polis, Sarıyer Müftüsü Ahmet Duran'ı da umre dönüşü Atatürk Havalimanı’nda gözaltına aldı.



Sorguları tamamlanan 6 zanlı Sarıyer Adliyesi’ne sevk edildi. Müftü Ahmet Duran ve emekli imam Adem Uyumaz tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest bırakıldı.





Müftü duran polis aracına bindirilirken yakınları görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi. (ntvmsnbc)