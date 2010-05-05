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Sarıyer müftüsü tutuklandı

Sarıyer Müftüsü Ahmet Duran usulsüz fatura düzenlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05 Mayıs 2010 03:00

T24- Sarıyer Müftülüğü bünyesindeki vakıftan usulsüz harcama yapıldığı ve zimmete para geçirildiği iddialarına ilişkin çalışma başlatan polis, vakfın muhasebecisi, çalışanları ve bir emekli imamın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.


Polis, Sarıyer Müftüsü Ahmet Duran'ı da umre dönüşü Atatürk Havalimanı’nda gözaltına aldı.


Sorguları tamamlanan 6 zanlı Sarıyer Adliyesi’ne sevk edildi. Müftü Ahmet Duran ve emekli imam Adem Uyumaz tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest bırakıldı. 


Müftü duran polis aracına bindirilirken yakınları görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi. (ntvmsnbc)

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