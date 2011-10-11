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Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesinde patlama İSTANBUL (A.A)

11 Ekim 2011 03:00

-Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesinde patlama İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesinin bodrum katındaki sterilizasyon ünitesinde bir cihazın patlaması sonucu bir temizlik işçisi hafif yaralandı.  Dursun Fatih Sokak'taki hastanenin bodrum katında patlama meydana geldi. Hastanenin bazı camları kırılırken, bir temizlik işçisi yüzünden ve gözünden yaralandı. Yaralı işçiye hastanede müdahale edildi.  Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, patlamanın, hastanede ameliyat malzemelerini sterilize etmek için kullanılan ''otoklav'' cihazının kısa devre yapması sonucu meydana geldiğini tespit etti.  Öte yandan, İstanbul Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin şu ifadelere yer verildi: ''Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesinde, bodrum katta bulunan sterilizasyon ünitesinde, 120 litre kapasiteli 'otoklav' cihazı, periyodik bakımları yapılmasına rağmen teknik arıza nedeniyle patlamıştır. Patlama nedeniyle temizlik firması elemanı G.E'nin yüzü ve gözünde birinci derece yanık meydana gelmiştir. İlk müdahalesi Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesinde yapılan G.E, tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.'' Açıklamada, patlama nedeniyle Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesinin ameliyat hizmetlerinde bir aksama yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığı ve yeni otoklav cihazı temin edilene kadar çevre hastanelerle işbirliği içinde olunacağı, işlemlerin kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.

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