Sarıyer'de zırhlı polis aracı 6 araca çarptı: 3 yaralı

Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan zırhlı polis aracı önce kaldırımdaki ağaca vurdu. Ağacı yerinden söken zırhlı araç, yolda seyir halindeki 6 araca çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durdu. Kazada 3 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü yaşananları, "Yolda gidiyordum, arkadan bomba gibi patladı. Araba da mahvoldu, yanımda çocuğum vardı, boynu incindi. Tepeden inme oldu. Orada bir ağaca çarpmış, o anda aynadan bakmıyordum önüme bakıyordum, bomba gibi patladı arkada" diye anlattı.

Bir başka sürücü Nurhan Özdemir ise; “Arabanın içindeydik, bir anda patladı her şey, birkaç tane yaralı vardı" ifadesini kullandı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.