Sarıyer' de park halindeki minibüsün klimasından çıkan yangın 5 aracı yaktı

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Zeki GÜNAL - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,(DHA) Sarıyer Ayazağa\'da bir midibüste başlayan yangın park halindeki diğer araçlara sıçradı. Yangında bir midibüs ile bir şehirlerarası otobüs tamamen yanarken, 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Sarıyer Ayazağa\'da otoparkta park halindeki bir midibüste klimadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm midibüsü sardı. Midibüste uyuyan şoför kendini dışarı atarak yangından kurtuldu. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da otoparkta bulunan su tankerinden alevlere müsdahale etti. Alevler kısa sürede tüm midibüsü sarında yanında park halindeki diğer araçlara da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araçlara müdahale etti. Yangında bir midibüs ile bir otobüs kullanılmaz hale gelirken 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

1 MİLYON ZARARIMIZ VAR

Park halindeki şehirlerarası otobüste çalışan Mustafa Çakmak \"Park halindeki midibüsteki şoför, klimayı açık bırakarak uyumuş. Klimadan yangın çıkmış. Yangın büyüyünce de şoför araçtan inerek kaçmış. Midibüste başlayan yangın park halindeki bizim araçlara da sıçradı. Hasarımız çok büyük. Yanan raraçlarımızda yaklaşık 1 milyona yakın zararımız var. Şehirler arası otobüsümüz yandı. Diğer midibüslerimizde de maddi hasar var. Alevler araçları sarınca otobüsü geri alma şansımız olmadı. Şansımıza burada bir tanker vardı. Alevlere o müdahale etti. Buradaki tanker olmasaydı diğer araçlar da büyük zarar olurdu. Bazı araçları kaçırdık ama büyük hasarımız var\" dedi.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yanan araçlardaki yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde şehirlerarası otobüsün alev alev yanması görülüyor. Yanan otonbüse itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

(FOTOĞRAF)