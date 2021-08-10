Sarıyer'de orman yangını söndürüldü

İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü.

Sarıyer, Maden Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.50’de Sarıyer ilçemizde Maden Mahallesi Çırçır Özel Ormanı ile Devlet Ormanı arasında bir yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 800 m2 civarında alanın yandığı tespit edilmiştir. Söndürülen yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

İBB, Sarıyer'de çıkan orman yangınına 6 itfaiye aracı, 20 personelle müdahale etti

Sarıyer, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 6 itfaiye aracı ve 20 personelle müdahale ettiğini açıkladı.

İBB'den yangınla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul'da öğleden sonra Kazım Karabekir Paşa Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangına İBB ekipleri müdahale etti. Saat 15.47'de gelen yangın ihbarına İBB ekipleri, 16.00'de müdahale etti. İBB itfaiye ekiplerinden 6 araç 20 personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yanan hektar 1500-2000m2 alanda soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi.