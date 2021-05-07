Boğazından bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe bırakmıştı; "Başka köpekler tarafından öldürüldüğünü" söyledi, serbest bırakıldı

Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince köpeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 77 yaşındaki Mehmet S. ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Köpeğini boğazına bağladığı iple sürüklerken görüntülenen Mehmet S., yaklaşık 10 yıldır kendisiyle beraber yaşadığını belirttiği köpeğinin başka köpekler tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Mehmet S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Mehmet S. savcılıkta verdiği ifadesinde ölü olarak bulunan köpeğin 10 yıldır kendisiyle birlikte olduğunu söyledi. Mehmet S., köpeği ölü olarak bulduğunu ve yaşlı olduğu için taşıyamadığını bu nedenle de iple aracına bağlayarak mezarlığa götürmek istediğini iddia etti.

Mehmet S. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)