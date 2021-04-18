Sarıyer'de kısıtlamada 'markete çıktık' diyen çifte toplam 7 bin 800 TL ceza uygulandı

Sarıyer Ayazağa'da polis ekiplerince kurulan denetim noktasında durdurulan araç sürücülerinin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Durdurulan bir araçtaki çifte "markete çıktık" demelerine rağmen, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme gerekçesiyle 7 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Ceza yazılan çift polis ekiplerine tepki gösterdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 'kısmi kapatma' kapsamındaki kısıtlamaların istismar edildiğini belirterek, "Bakkala, manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli" açıklamasını yapmıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Ayazağa'da kurdukları denetim noktasında kontroller yaptı. Durdurulan hafif ticari araçtaki çift "markete çıktık" diyerek kendilerine ceza uygulanmamasını istedi. Kimlik ve izin kağıdı isteyen polis ekiplerine çift bir süre tepki gösterdi. Ancak buna rağmen ceza almaktan kurtulamayan çifte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.