Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı; 4 kişi yaralandı

Sarıyer'de yolcu indirmek için durakta duran İETT otobüsüne arkadan gelen bir başka İETT otobüsünün çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Hacıosman Bayırı Caddesi Maslak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Muzaffer Hattan'ın kullandığı 34 FS 2237 plakalı 42HM hat numaralı İETT otobüsü, yolcu indirmek için durakta durduğu sırada arkadan gelen Ömer Faruk Türüdü'nün kullandığı 34 TP 5427 plakalı İETT otobüsü çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Şeymanur Acar, Havva Beril Aydınyılmaz, Aysel Aydınyılmaz ve otobüs şoförü Muzaffer Hattan sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapatılırken, Maslak istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

“Bir anda bomba patladı sandım”

Kaza anında İETT otobüsünün içinde bulunan Aydın Uymaz, "Otobüs yolcu indirmek için durdu, geldi vurdu. Bir anda bomba patladı sandım, sonra bir kadının sırtının üzerine düştüğünü gördüm" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.