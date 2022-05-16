Sarıyer'de bir kişi, bekçi ile amcasını vurduktan sonra intihar etti

İstanbul Sarıyer'de yolda yürüyen bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C.'yi silahla ağır yaralayan Hüseyin Arslan(20) aynı silahla intihar etti.

Sarıyer'de Hüseyin Arslan adlı bir kişi, yolda yürüyen bekçi ile amcasını vurdu.

Olay, saat 22.00 sıralarında, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, istirahatte olan bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C. caddede yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan amca ile yeğen ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.