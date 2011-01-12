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SARIYER BELEDİYESİ'NDE SORUŞTURMA İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2011 22:17

-SARIYER BELEDİYESİ'NDE SORUŞTURMA İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı R.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 belediye çalışanı, jandarma tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, belediye başkan yardımcısı R.Y ve 4 belediye çalışanını, bir soruşturma kapsamında gözaltına aldı. Bu kişilerin sorgularına başlandığı bildirildi. Öte yandan, Sarıyer Belediyesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bugün jandarma tarafından bazı belediye personeliyle ilgili bir araştırma ve inceleme başlatıldığı belirtilerek, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in, konunun soruşturma safhasında olduğunu ve soruşturmanın selameti açısından herhangi bir yorum yapmanın doğru olmayacağını, somut bir gelişme olduğunda detaylı bilgilerin kamuoyuna açıklanacağını ifade ettiği aktarıldı.

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