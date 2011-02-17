-SARIYER BELEDİYESİNDE ARAMA İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - Sarıyer Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belediye binasında ve Sarıyer Spor Kulübü'nde polis inceleme yapıyor. Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığınca imar yolsuzluğu iddialarına ilişin yürütülen soruşturma kapsamında Sarıyer Belediye Başkanlığı ile Sarıyer Spor Kulübü'nde bazı belgeler ve bilgisayarlar üzerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 15 Ocak 2011 tarihinde Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Recep Yel, Zabıta Müdürü Semra Kartal, eski belediye meclis üyesi Yılmaz Tank ve Rıfkı Fahrettin Aktaş tutuklanmıştı.