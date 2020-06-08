Sarıyer Belediyesi'nden çöp isyanı: 'Temizleyen var nasılsa' diye bu çirkin görüntüyü yaratamazsınız

İstanbul'da Sarıyer Belediyesi, pazar günü sahil ve parklara akın eden vatandaşların ardında bıraktığı çöplere Twitter'dan tepki gösterdi. Belediyenin hesabından yapılan paylaşımda, "Temizleyen var nasılsa..." denildi

İstanbulluların hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla akın ettiği yerlerden biri de Sarıyer ilçesinin sahilleri ve yeşil alanlarıydı. Bu akından geriye çöp yığınları kaldı. Belediye temizlik ekipleri sabahın erken saatlerinde temizlik yaparken, Sarıyer Belediyesi’nin Twitter hesabından da bir tepki mesajı paylaşıldı.

Twitter hesabındaki paylaşımda çöplerin toplanma görüntüleri eşliğinde "Kurtaran doktor var nasılsa’ diye pencereden atlamıyor, ‘Avukat beraat ettirir’ diye kolayca suça karışmıyorsanız. ‘Temizleyen var nasılsa’ v. Bu her şeyden önce VİCDAN meselesi" yazıldı.