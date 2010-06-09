Sarıyer Belediyesi Maslak civarını Şişli'den almaya çalışıyor

T24

Gökdelenler kimde kalacak

1944'teki tespit geçerliliğini yitirdi

Komisyon toplandı gözler Bakanlık'ta

1999'daki mahkeme kararları lehimize

Bize bir, Şili Belediyesi'ne 13 km uzakta

Sarıyer ve Şişli belediyeleri arasında sınır kavgası patlak verdi. CHP'li Sarıyer Belediyesi, sınır çiziminde Şişli Belediyesi'nin yetki alanında kalan ancak 60'lı yıllarda vergileri Sarıyer'e yatırılan Maslak girişinden Ayazağa'ya kadar olan bölgenin kendilerine bağlanması için kolları sıvadı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, çok sayıda iş merkezi ve rezidansın bulunduğu alan Sarıyer'e geçerse, belediyenin kasasına da yüklü miktarda vergi geliri girecek.Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 'İstanbul'un Manhattan'ı olarak adlandırılan bölge için çalışma yürütüyor. Genç, fiziki olarak Sarıyer Belediyesi'ne daha yakın olduğunu belirttiği Maslak girişinden Ayazağa'nın aşağısına kadar bölgenin, kendilerine bağlanmasını istedi. CHP'li başkan 1944 yılındaki tespitlerin geçerliliğini savundu. Genç, Sanayi Sitesi ile iş dünyasının kalbinin attığı 450 hektarlık alan için, 'Buradaki binaların vergileri, 1962 yılından 1983 yılına kadar Sarıyer'e yatırılıyordu. Geçmişte vergilerin Sarıyer'e yatırılması, buraların daha öne Sarıyer ilçe sınırları için de kaldığını göstermektedir' diye konuştu.Genç, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'ne talebini iletti. Dilekçe üzerine il komisyonu, 8 Nisan 2010'da Orman Bölge Müdürlüğü'nde bir toplantı yaptı. Vali Yardımcısı Mustafa Güran'ın başkanlığındaki toplantıya Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Birgün, ilçe kaymakamları ile teknik elemanlar katıldı. İl Komisyon tutanağı şimdi İl İdare Kurulu'nda. İl İdare Kurulu, görüşü belirttikten sonra kararı İçişleri Bakanlığı verecek.Söz konusu 455 hektarlık bölgede yer alan, eski Şişli Büyükdere asfaltı ile yeni Büyükdere asfaltı arasındaki yaklaşık 5 hektarlık bölge, Sarıyer Belediyesi sınırlarında. Şişli Belediyesi, 1999 yılında bu alanın da kendilerine bağlanması istedi. Ancak yerel, bölge idare ve temyiz mahkemeleri talebi kabul etmedi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yaptıkları son başvuruda bu mahkeme kararlarının da etkili olduğunu söyledi.Sarıyer Belediye Başkanı Genç, 'Sözkonusu bölge bize bir kilometre, Şişli'ye 13 kilometre uzakta' diye konuştu.