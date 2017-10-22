Sarıyer-Amedspor maçında Deniz Naki, Zülküf Özer ve Amedspor teknik heyetine saldırı

2. Lig Kırmızı Grup’ta dün oynanan Sarıyer-Amedspor maçında Sarıyer taraftarları, Amedsporlu futbolculara küfrederken; Sarıyer futbolcuları da Amedsporlu Deniz Naki, Zülküf Özer ve teknik heyete saldırdı.

Sarıyer’in Amedspor’u ağırladığı 9. hafta maçı ev sahibinin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanırken, karşılaşmaya oynanan oyundan çok yapılan saldırı damgasını vurdu.

1HaberVar’dan Şaban Yerlikaya’nın haberine göre, Sarıyer taraftarları maçın başından itibaren Amedspor aleyhine bayrak açıp bozkurt işareti yaparak Amedsporlu futbolculara hakaretlerde bulunurken, saha içinde ise Sarıyerli futbolcular konuk Amedsporlu futbolculara saldırdı.

Amedspor kaptanı Deniz Naki, yedek kulübede oturan kaleci Zülküf Özer ve maç sonunda soyunma odasına gitmekte olan Amedspor teknik heyetine yapılan saldırı anı cep telefonlarıyla görüntülendi.

İlk kez olmuyor

Amedspor'un kaptanı Deniz Naki, daha önce de takımının deplasmanda Mersin İdman Yurdu ile oynadığı maçta rakip takım taraftarının yumruklu saldırısına mağruz kalmıştı.