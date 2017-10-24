T24 LogoT24 Logo
Spor

Sarıyer-Adana Demirspor: 2-2

İSTANBUL, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4’üncü Tur açılış maçında Sarıyer ile Adana Demirspor normal sürede 2-2 berabere kaldı ve karşılaşma uzatmaya gitti

24 Ekim 2017 19:11

İSTANBUL, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4’üncü Tur açılış maçında Sarıyer ile Adana Demirspor normal sürede 2-2 berabere kaldı ve karşılaşma uzatmaya gitti.
Maçın normal süresinde ev sahibinin golleri, dk.71 ve 87’de Erkut’tan geldi (Penaltı). Adana Demirspor’un golleri ise dk.3 Umut Sönmez ve dk.54’te Loemba kaydetti. Maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca karşılaşma penaltılara gitti.
Seri penaltı atışları sonrası Adana Demirspor, Sarıyer karşısından 5-3’lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Adana Demirspor bir üst tura yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ZİRAAT Türkiye KupasıTurSarıyerAdana DemirsporMaçınPenaltı Adana DemirsporunUmut SönmezLoembaSeriAdana Demirspor SarıyerBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24