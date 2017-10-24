Sarıyer-Adana Demirspor: 2-2

İSTANBUL, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4’üncü Tur açılış maçında Sarıyer ile Adana Demirspor normal sürede 2-2 berabere kaldı ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Maçın normal süresinde ev sahibinin golleri, dk.71 ve 87’de Erkut’tan geldi (Penaltı). Adana Demirspor’un golleri ise dk.3 Umut Sönmez ve dk.54’te Loemba kaydetti. Maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca karşılaşma penaltılara gitti.

Seri penaltı atışları sonrası Adana Demirspor, Sarıyer karşısından 5-3’lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Adana Demirspor bir üst tura yükseldi.