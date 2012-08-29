Sarıyer Belediyesi'nin olay transferleri

AK Parti Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Halil Canarıkan, Belediye Meclisi'nde bir soru önergesi vererek, aynı zamanda fotomodel olan Kübalı ünlü voleybolcu Yaima Ortiz'in, 1.5 milyon dolar gibi astronomik bir rakama alındığı iddiasının doğru olup olmadığını sordu.

Milliyet gazetesindeki habere göre, meclis kürsüsünden Kübalı sporcunun, belediyenin resmi web sitesinden de yayınlanan bikinili fotoğraflarını gösteren Halil Canarıkan, 'Bu sporcuya 1.5 milyon dolar ödediğiniz doğru mu?' ifadesini kullanırken, iddiaya göre toplantı salonunda bulunan CHP'li bazı üyeler, 'Şu güzelliğe bak, az bile vermişiz' karşılığını verdiler.

Başkanı eleştirdi

Ortiz'in yanı sıra, Brezilya'dan transfer edilen Raquel Xavier da Silva'nın ücreti konusunda da farklı bilgiler olduğunu anlatan Halil Canarıkan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in cevaplaması için 5 soru sordu. 'sariyermanset.com'da yer alan habere göre, o sorular şöyle:

Mankenlik yapar mı?

1- Bu manken sporculardan birine 1.5 milyon dolar, diğerine ise 1 milyon 250 bin dolar transfer ücreti verildiği, iki voleybolcunun bonservisleri içinse toplamda 3 milyon dolar verildiği bilgisi doğru mudur?

2- SARIYER Belediyesi Bayan Voleybol Takımı'ndaki bu voleybolcuların transfer ücretleri acaba hangi bütçeden ödendi?

3- Aynı zamanda manken olan bu voleybolculara ülkelerinden Türkiye'ye geldiklerinde mankenlik yapmaları için de izin verecek misiniz?

4- Yine bu sporcuların transfer ücretlerinin Sarıyer Belediyesi'nin sınırları içinde bulunan ve imar sorunu olan inşaat firmaları tarafından ödendiği yönünde gelen bilgiler doğru mudur?

5- Bayan voleybol takımı için bu kadar harcama yapılırken, Sarıyerimizin marka değeri olan Sarıyer Spor Kulübü'ne şu anda belediye ne gibi maddi-manevi katkılar sunmaktadır?