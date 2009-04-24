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Spor

Sarıtaş: Kayserispor karşılaşması final maçı

24 Nisan 2009 15:16


Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Bünyamin Sarıtaş, Kayserispor karşılaşmasını final maçı olarak gördüklerini söyledi.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Bünyamin Sarıtaş, Pazar günü Kayseri'de kendileri açısından son derece kritik 90 dakikaya çıkacaklarını belirtti.

Sivasspor karşısında takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini anımsatan Sarıtaş, ''Sivasspor maçındaki oyunumuzu sahaya yansıtırsak, Kayserispor'dan puan alacağımız düşünüyorum. Camia olarak bu maçtan alınacak puanın öneminin farkındayız. Oyuncularımızın bu maçta gerçek kimliklerini göstereceklerine inanıyorum'' dedi.

Sarıtaş, Kayserispor maçını kazanarak, bir an önce rahatlamak istediklerini dile getirerek, ''Kayserispor karşılaşmasını final maçı olarak görüyoruz. Mutlak kazanmamız gereken bir maç. Kayserispor ligin güçlü takımlarından biri, çok kolay bir maç olmayacak. Onlar da kendi evlerinde kazanmak isteyeceklerdir. Rakibimiz son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Her iki taraf için de zor bir maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz'' diye konuştu.

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