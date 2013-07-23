Sarısülük'ün vurulmasını 'görmeyen' MOBESE görevlisi için suç duyurusu

Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ankara’da düzenlenen gösterilerde polis A.Ş’nin silahından çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün ailesi, A.Ş’nin tutuklanması için ikinci kez mahkemeye başvurdu. Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Sarısülük ailesinin avukatı ise olay anında MOBESE kamerasının yönünü başka yere çevirdiği iddia edilen görevli hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Suçu gizlemeye çalıştılar'

Sarısülük ailesinin avukatı Kazım Bayraktar, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede milyonlarca insanın haber kanallarında Sarısülük’ün polis A.Ş tarafından vurulmasını izlediğini, ancak MOBESE kameralarının olayı çekmediğini belirterek, “MOBESE kameralarını idare eden kamu görevlisi ya da görevlilerinin suç işlendiğini gördüğü anda kameralarla suçu ve suçluyu gizlemek için oynadıkları görülüyor. Bu görüntüler, soruşturma aşamasında dosyaya delil olarak gelen ve olay yerini, olayın oluş şeklini, eylemi gerçekleştiren polisin kimliğinin teşhisini sağlayacak olan iki farklı yerden alınan kamera görüntülerinden oluşuyor” dedi.

Avukat Bayraktar, “Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden alınan bilirkişi raporu ve ekindeki kamera görüntülerine dayanarak” bu başvuruyu yaptıklarını belirtti.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

‘Kamerayı gökyüzüne çeviriyor’

“Kamera olay anını yakından çekerken Ethem Sarısülük’ün vurulması ve vuran polisin kaçmaya başlaması üzerine kamera aslında suçu ve suçluyu açığa çıkarmak için daha fazla yakınlaştırılmak üzere kullanılması gerekirken kamerayı idare eden kişi kamerayı olay yerinden uzaklaştırıyor. İlk görüntünün tam tersi istikametinden alınan ve olayı tüm çıplaklığı ile gösteren diğer MOBESE kamerası ise polisin Ethem’i vurduğunu ve Ethem’in yere düştüğünü gördüğü anda kamerayı gökyüzüne çeviriyor.“

‘Deliller engelleniyor’

“Kamera başında bulunan kamu görevlisi ya da görevlileri polisin silah kullandığını ve bir kişinin vurulduğunu gördüğü anda asıl görevleri suç işlendiği anda bu suçun ve suçlunun açığa çıkmasını sağlayacak şekilde kameranın görüntü almasını sağlamaktır. Oysa bu kamu görevlileri MOBESE kameralarını gökyüzüne çevirerek ya da olay yerinden uzaklaştırarak dosyanın en önemli delilleri olacak görüntülerin kaydedilmesini engelliyor.”

İkinci kez başvurdular

Öte yandan, Sarısülük ailesi, polis A.Ş’nin tutuklanması için dün Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ikinci kez başvurdu. İddianamedeki “meşru savunma sınırının kasıt olmadan aşılması” suçlamasının “kasten adam öldürme” ile değiştirilmesi istendi. Ethem Sarısülük’ü vuran polis A.Ş’nin ifadesinde söylediği “Linçten korktum, silaha sarıldım” şeklindeki savunması bilirkişi raporuyla yalanlanmıştı.

Savcı yargılanmasını istedi

Savcı Veli Dalgalı, A.Ş’nin Türk Ceza Kanunu’nun 81. ve 27/1. maddeleri uyarınca “taksirle insan öldürmek” suçlamasıyla yargılanmasını istedi. Avukat Bayraktar ise A.Ş.’nin “insan öldürme kastıyla hareket ettiğini” ve bu suçlamayla yargılanmasını talep etti.