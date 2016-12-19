Sarısülük'ü öldüren polisin cezası paraya çevrildi

Ankara'da Gezi eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ü öldüren polis Ahmet Şahbaz'a 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezası verildi, ceza 10 bin 100 liralık adli para cezasına çevrildi.

Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013'te Kızılay Meydanı'nda Ahmet Şahbaz'ın tabancasından çıkan kurşunla ölmüştü.

Daha önce Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla adam öldürme' suçundan yargılanan Ahmet Şahbaz 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası almış, Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu kararı usulden bozarak yerel mahkemeye iade etmişti.

Şahbaz, kararın bozulması üzerine 1 yıl 2 aylık tutukluluğun ardından tahliye edilmişti.

Mahkeme, güvenlik gerekçesiyle Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken, bugün gerçekleşen duruşmaya Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfı ve kardeşleri Cem Sarısülük, İkrar Salısülük ile tarafların avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz da duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.

Mahkeme Başkanı İlker Aktaş, Ethem Sarısülük'ün ağabeyi Mustafa Sarısülük'ün talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu ile TÜBİTAK ve TRT'den gelen raporların incelendiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, Ahmet Şahbaz'ın, 'meşru müdafaada kastını aşarak ölüme neden olma' suçunu işlediğine hükmetti.

Heyet, suçun işleniş biçimi, sanığın taksire dayalı kusurun derecesi ve meydana gelen zararın ağırlığını göz önüne alarak Şahbaz'a 2 yıl hapis cezası verdi.

Ceza, indirimlerin uygulanmasından sonra 1 yıl 4 ay 20 güne düşürüldü ve 10 bin 100 liralık para cezasına çevrildi.

Ethem Sarısülük'ün yakınları karara tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre Sarısülük ailesinin avukatı Murat Yılmaz, ''İfade özgürlüğü ve demokrasi var diyenler bu kararı görsünler. Bu karar nedir? Bu karar bir insanın ölümünün cezası olarak katil Ahmet Şahbaz'a 10 bin 100 lira para cezası verildi. Bu kararı okurken insan utanır. Artık hiç kimse, bu ülkede hukuk ve adelet olduğunu, herkesin mahkemelere güvenebileceğini söylemesin'' diye konuştu.

Anne Safı Sarısülük ise ''Utansın, parası çoksa kendisi versin. Benim oğlum yatıyor, katil geziyor, parasını yiyor'' dedi.