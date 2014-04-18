Sarısülük davasında 'sahte rapor' iddialarına takipsizlik

Arzu Yıldız / Ankara

Ankara'daki Gezi Parkı gösterilerinde Ethem Sarısülük'ü silahıyla ateş edip öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz'a verilen üç ayrı raporun birbiriyle çeliştiği, ilk iki raporda hiç yer almayan "bilekteki yırtık" ifadesinin dokuz gün sonraki üçüncü rapora eklendiği iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada takipsizik kararı çıktı.

Takipsizlik kararı Sarısülük'ün avukatlarına tebliğ edildi. Avukat Kazım Bayraktar karara ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Ethem Sarısülük'ün katil sanığı Ahmet Şahbaz'a verilen doktor raporlarının sahteliklerinin soruşturulması ve şüpheliler hakkında kamu davası açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğumuz şikayet başvurusu hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Olayın esası soruşturulmadan verilen kararın gekeçesinde, raporun sahteliğinin, dolayısıyla geçerli olup olmadığının soruşturulmasının davaya bakan mahkeme tarafından yapılması gerektiği, aksi halde görülmekte olan davanın etkileneceği, hakim bağımsızlığının zedeleneceği ileri sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararı hukuka karşı, hem katil sanığını kollamaya dönük bir kurnazlık, hem de bir hukuk öğrencisinin dahi yapmayacağı düzeysizlikte bir cehalet örneğidir.

Ceza hukukunda bir olayın yargılaması yapılırken, suç teşkil eden ve iddianamede yer almayan başka bir olay ortaya çıktığında, olay asıl davanın delilleri arasında yer alsa dahi, yargılamayı yapan hakim bu olayın soruşturma ve yargılamasını yapamaz. Yaptığı takdirde iddia makamının kamu davası açma yetkisini gasp etmiş, hem iddia, hem de yargı görevini üstlenmiş olur ki, bu durum yargı bağımsızlığı ilkesinin en vahim ihlal biçimlerinden biridir. Böyle bir durumda ceza hakimin yapabileceği tek işlem savcılığa suç duyurusunda bulunmaktır.

Bir suçtan dolayı kamu adına ceza davası açma görevi sadece savcılara verilmiş bir görevdir. Başvurumuz bu nedenle savcılığa yapılmıştır.

Hâkime savcılık yaptırmaya çalışan bu tuhaf kararın kaldırılması için tarafımızdan Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapılmıştır.

Ethem Sarısülük'ün katili Ahmet Şahbaz'ı kollama ve imtiyazlı yargılama ısrarı, ilgili savcı ve yargıçları aleni hukuksuzluklar yanında, akıl ve mantık dışı davranışlara sürüklemeye devam ediyor."

