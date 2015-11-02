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Sarısülük, Aslan, Sarıgül... İşte Meclis dışı kalan isimler

CHP, MHP ve HDP'de kritik isimler Meclis dışı kaldı

02 Kasım 2015 00:39

1 Kasım seçimlerinde AKP kesin zaferini ilan ederken, seçimin kaybedeni MHP oldu. 7 Haziran'da yüzde 13,1 oy alan HDP ise yüzde 10 barajını kıl payı geçti. Partilerin oy oranları kadar Meclis'e giremeyenler de dikkat çekti. CHP 'de İstanbul milletvekili adayları Mustafa Sarıgül ve Melda Onur, yine parlamento dışı kalırken Ankara'da da 1 Bölge’den aday olan Ali Balkız da Meclis dışında kaldı.

HDP'de Ankara'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün kardeşi Mustafa Sarısülük de parlamentoya giremeyen bir diğer isim oldu. Ankara'dan aday olan Sırrı Süreyya Önder ise yurt dışı oylarının dağıtılmasının ardından Meclis'te kendine yer bulabildi. 

7 Haziran seçimlerinde 16 yıl sonra Uşak'tan ilk kez milletvekili çıkaran MHP'de ise Durmuş Yılmaz parlamentodaki yerini kaybetti. MHP’nin İstanbul adaylarından Mehmet Aslan da Durmuş Yılmaz ile aynı kaderi paylaştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel de MHP'nin Eskişehir'de hiç milletvekili çıkaramaması üzerine koltuğunu kaybetti. 


 

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