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Sarıoğlan’da köpek dövüştürenlere operasyon

Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, köpekleri dövüştürerek bahis oynadıkları iddia edilen 5 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi

17 Aralık 2017 16:43

Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Sarıoğlan ilçesinde, köpekleri dövüştürerek bahis oynadıkları iddia edilen 5 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi.
Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palas Mahallesi Karı Mezarı yakınlarında 150 araçla katılım sağlandığı ve bahis karşılığında köpek dövüştürüldüğü ihbarı aldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri köpek dövüştüren kişilere yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında dövüştürüldüğü belirlenen 7 kangal ve kafkas köpeği  Orman ve Su işleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, köpekleri dövüştürdükleri belirlenen İrfan A. (47), Kerim İ. (36), Dursun Y. (35), Ayhan T. (41), Hasan Can Y\'ye (39) toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi. Olaya karışan 5 kişi hayvan sahiplenemeden yasaklandı.

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