'Sarin gazı saldırısından' kurtulan Suriyeli anlatıyor

Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında Nisan ayı başında düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıdan kurtulan Abo Rabeea, saldırı anını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

ABD ve İngiltere'nin yanı sıra Türkiye, İdlib eyaletindeki kasabaya Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığını vurguluyor.

Suriye ve Rusya bu iddiaları reddediyor. Rusya yetkilileri, Suriye ordusunun radikal İslamcı grupların silah ve kimyasal deposunu vurduğunu, kimyasal silah kullanmadığını söylüyor.