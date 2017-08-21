Sarımsak Festivali, Ceceli konseriyle sona erdi

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'nun Taşköprü ilçesi\'nde düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali\'nin son gününde sahne alan Mustafa Ceceli, hareketli şarkılarıyla meydanı dolduran binlerce hayranını coşturdu.

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 31\'incisi düzenlenen \'Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali\'nin son gününde Mustafa Ceceli sahne aldı. Festival Meydanı\'nda düzenlenen konserde Ceceli, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Ceceli, meydanı dolduran binlerce hayranını hareketli parçalarıyla coşturdu. İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, genç şarkıcıya sarımsaktan yapılmış taç hediye etti. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Ceceli, bir süre başına taktığı sarımsak tacıyla şarkılarını söyledi. Festival, konserin ardından sona erdi.



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