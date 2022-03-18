‘Sarıklı Amiral’in şikayetine takipsizlik

Makam aracıyla gittiği tarikat evinde üniformanın üzerine giydiği sarık ve cüppeli fotoğrafları ortaya çıkan Emekli Tuğamiral Mehmet Sarı'nın şikayeti üzerine Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz hakkında başlatılan soruşturmada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, üniformanın üzerine giydiği sarık ve cüppeli fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra hakkında soruşturma açılan ve kamuoyunda ‘sarıklı amiral' olarak bilinen, son YAŞ toplantısıyla da emekliye sevk edilen Tuğamiral Mehmet Sarı’nın bu hallerini eleştirmişti. Gürdeniz söyleşide şu ifadeleri kullanmıştı;

“Kutsal üniforma üzerine sarık takarak dolaşan, makam aracıyla çekinmeden tekkeye giden bir amiralin varlığından rahatsız olmamak mümkün mü? Ömrünü bahriyeye adamış, o kutsal ocaktan mezun olmuş kişileri rahatsız etmez mi? Unutmayın ki, 15 Temmuz gecesi Türk bahriyesinin 55 amiralinin 33’ü sarıklıydı. Ve devlete hücum ettiler. Buradan ders çıkarmayalım mı?”

Savcıya şikayet etti

Söyleşinin yayınlanmasının ardından Mehmet Sarı'nın şikayeti üzerine Gürdeniz hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘hakaret', ‘iftira' ve ‘inanç hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlamalarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

"Bu faaliyetlerde kim bulunursa bulunsun onu eleştirirdim"

Gürdeniz, geçtiğimiz günlerde savcılığa giderek soruşturma kapsamında verdiği ifadede, “Vatansever herkes gibi sadece şikayetçiyi değil bu faaliyetlerde kim bulunursa bulunsun onu eleştirileceğini” belirterek suçlamaları kabul etmediğini ifade etmişti.

Söylediklerinde suç bulunmadı

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şikayetçinin ileri sürdüğü ‘hakaret’ iddiasının ağır eleştiride kaldığını, ‘iftira attığı’ yönündeki iddiasının ise herhangi bir delille desteklenemediğini belirtti. ‘cebir ve şiddet kullanarak inanç hürriyetinin kullanılmasını engellemesi' yönündeki iddiasının ise, olayın bir gazeteye röportaj vermekten ibaret olduğunu belirten savcılık, suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığını vurgulayarak takipsizlik kararı verdi.