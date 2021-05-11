Sarıkaya: Anayasa'nın çerçevesi benzer, detayları farklı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı 100 maddelik anayasa önerisi hakkında AKP'nin görüşlerini yazdı.

Sarıkaya, yazısında MHP kulislerinden edindiği bilgileri "MHP lideri Bahçeli, 100 maddeden oluştuğunu belirttiği Anayasa metninin çerçevesini açıkladıktan sonra, 'Parlamenter sisteme benzer önerileri var' yaklaşımları gelmişti. MHP’nin konuya ilişkin etkin ve yetkin ismi, 'Türk tipi başkanlık sisteminde öyle iddia ettikleri gibi bir arayışımız söz konusu değil' dedi. AK Parti ile karşılıklı Anayasa metinleri üzerinde çalışmalarını yürüteceklerini ve sonuçta ortak bir noktada buluşacak Anayasa taslağını kamuoyunun bilgisine sunacaklarını söyledi. Anladığım kadarıyla her iki taraf da bir metin ortaya koymak yerine, öncelikle kendi metinlerinin çerçevesini açıklayacak, ancak ortak metni ancak kamuoyuna sunacak" sözleriyle aktardı.

"Nitekim AK Parti tarafı ile yaptığım konuşmalardan da benzer sonuç elde ettim" diyen Sarıkaya, iktidar partisi yetkililerinden aldığı bilgilerle ilgili olarak da "Hatta Cumhurbaşkanlığı’nda MHP liderinin açıklama metni üzerinden hemen bir çalışma yapılmış, ayrıca metin üzerinde de yoğunlaşıp bir rapor hazırlanmasına karar verilmiş" dedi.

Sarıkaya, şöyle devam etti:

Konuyla ilgili etkin ve yetkin isim, MHP liderinin konuşmasında dile getirdiği yapıları kendi içlerinde de tartıştıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı yardımcısının da seçimle iş başına gelmesini Anayasa metni hazırlarken tartıştıklarını, ancak ABD’de olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde geriye kalan süreci yardımcısının tamamlaması gibi bir sonuç doğuracağı için vazgeçtiklerini belirtip devam etti:

'Bu tekrar tartışılabilir; ancak sadece bir başkan yardımcısının seçimle gelmesi de sağlanabilir. Getirdiğimiz yapı makamın boşalması halinde hemen seçime gidilmesini zorunlu kıldığı için daha demokratik…'

Cumhurbaşkanı kabinesinin Anayasal bir kimliğe kavuşturulmasına kendilerinin de sıcak baktığını bildirdi; 'Kabine Cumhurbaşkanı iradesine bağlandıktan sonra egemenlik açısından bizim için de bir sakıncası yok' dedi. Hatta bakanların ayın belirli günlerinde TBMM’de sözlü soruları cevaplamalarının sağlanacağı bir yapının da getirilebileceğini söyledi."