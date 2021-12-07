Sarıkaya: AK Parti kulisinde milletvekilleri gelinen durumdan hiç hoşnut değil

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, ekonomik gidişata ilişkin olarak, AKP kulis bilgilerini aktardığı yazısında, "Milletvekilleri son dönem yaşanan ekonomik gelişmeler ve dövizdeki durumdan hiç hoşnut değil. Bazen gruplar halinde, bazen de ikili sohbetlerine ilk olarak Çin modeli diye de isimlendirilen ekonomideki yeni yönetim biçimiyle başlıyorlar. Faizdeki indirimin yarattığı döviz yükselişine son verilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar; Anadolu’dan gelenlerin tepkileri ise bunun daha da ilerisinde. Aktarıldığına göre partinin önde gelen bazı isimleri etkin ve yetkin yerlere 'faizde bu denli hızlı indirime gerek var mı?' sorusunu iletmişler" ifadesini kullandı.

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Sarıkaya, "AK Parti Grubuna dün hakim olan hava, Merkez Bankası Başkanı’nın iki hafta önce dile getirdiği son bir dilim düşüşü yapıp son vereceklerine ilişkin açıklamasından son iki gündür vazgeçmesinin gerisinde de bu yatıyormuş. Yani bu ay Merkez Bankası’nın faizi sabit tutacağına yönelik bir kanı oluşmuş. Bunun yeterli olup olmayacağına ilişkin bir öngörü dün kuliste yoktu. Ancak dilekleri ve duaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün başlayan Katar gezisinden ekonomiyi rahatlatacak boyutta bir para anlaşması ile dönmesiydi. Katar’dan gelen son haberlerin hayıflanması içinde 'Reis (Erdoğan), Katar Emirini ikna eder; dosttur onlar' diyerek umutlarını da koruyorlardı. Şurası açık ki, AK Parti kulisinde milletvekilleri gelinen durumdan hiç hoşnut değil, bu durumdan çıkışın da kısa vadede olmayacağına yönelik endişeleri de oldukça yüksek…" düşüncesini dile getirdi.

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