Sarıkamış'ta bulunan Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej ve kumanda merkezi ateşe verildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesi bulunan Bayraktepe Kayak Merkezi’ndeki telesiyej ve kafe ateşe verildi. Türkiye'nin önde gelen kayak alanlarından biri olan Bayraktepe'de meydana gelen olayda, kayak merkezinin zirvesindeki kumanda kulübesi de zarar gördü. Doğan Haber Ajansı, saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

DHA'da yer alan habere göre, olay bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanda bulunan, kamu ve özel sektör ortaklığıyla kurulan Kar-Sar-Tur A.Ş.'nin işlettiği kayak merkezinin zirvesindeki, kumanda kulübesi, telesiyej iniş istasyonu ve ikinci etaptaki kafeteryayı ateşe verildi.

Dumanların yükselmesiyle fark edilen alevler üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve Özel Harekat sevk edildi. 30 kişilik Kar-Sar-Tur elemanıyla birlikte Orman İşletme Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi’nden gelen itfaiye araçları yangına müdahale etti. Kumanda kulübesi ve telesiyej iniş istasyonundaki yangın söndürülürken kafeteryadaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.







